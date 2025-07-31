Комиссия проверит школы Химок перед началом нового учебного года

Школы Химок готовятся открыть свои двери для учащихся после ремонта. Специальная комиссия осмотрит все образовательные учреждения до 25 августа.

Так, школа № 30 уже прошла предварительную проверку. Этому учреждению всего 10 лет. Свои двери оно вновь распахнет после ремонта внутренних помещений. Помимо этого, за лето специалисты благоустроили территорию: посадили несколько десятков яблонь и кустов роз.

«Наша школа находится в красивой локации — в лесу. И хочется, чтобы внутренняя эстетика была на уровне. В этом году в коридоры мы закупили новые диванчики и поставили красивые растения. Хочется, чтобы каждый ученик относился к школе бережно, как к своему второму дому», — рассказала директор образовательного учреждения Татьяна Кавторева.

Помимо этого, к 1 сентября готовят и школу № 8 имени Матвеева. Здесь завершается капитальный ремонт. Художники уже приступили к росписи стен в космической тематике по региональной программе «Моя школа — моя история».

Также на финальных стадиях модернизация одного из корпусов гимназии № 23 в Сходне. Специалисты уже обновили гардероб и обустроили зоны отдыха.

Комиссия управления образования, помимо прочего, проверит соблюдение норм пожарной безопасности, санитарно-гигиенические требования и укомплектованность кадрами. В каждом учебном заведении есть охранные пункты, кнопка тревожной сигнализации, камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион» и стационарные металлодетекторы.