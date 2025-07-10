Комиссия проверила состояние территории Серпейского пруда в Серпухове

Рейд сразу по нескольким объектам округа провела оперативная группа в Серпухове. Мероприятие прошло по поручению главы муниципалитета Алексея Шимко.

Специалисты побывали у Серпейского пруда. Здесь выявили ряд недочетов.

Теперь рабочим предстоит очистить урны, привести в порядок покрытие пешеходных дорожек и заменить билборд с правилами поведения. Комбинат благоустройства уже включил работы в свой план.

Также комиссия посетила площадь Ленина. Там тоже обнаружили проблемы. Среди них некошеная трава и переполненные мусорные баки.

С собственниками магазинов, около которых выявили нарушения, свяжутся специалисты. Также предписание им выдадут сотрудники отдела муниципального контроля.

Напомним, что за такие нарушения предусмотрен административный штраф. Для юридических лиц он составляет от 100 до 250 тысяч рублей.