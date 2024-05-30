Комиссия проверила реставрацию Ново-Никольского собора в Можайске

Главное управление культурного наследия Московской области проверило, как идет реставрация Ново-Никольского собора 1885 года постройки в Можайске. Комиссия отметила, что работы идут на должном уровне в соответствии с графиком.

Как пояснили в ведомстве, в настоящее время рабочие устанавливают водосточные трубы и реставрируют выступающие элементы фасада.

Ново-Никольский собор – один из старейших памятников архитектуры Можайска. Известно, что его строительство началось еще в 1779 году, а закончилось в 1814 году.

Собор занял место Никольских ворот можайского кремля. Надвратная церковь перестраивалась из кирпича между 1680 и 1684 годами. В подклете можно увидеть части ворот и городовой стены XVI века, а в южной половине собора – Никольский двустолпный надвратный храм конца XVII в.

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