Более 10 предпринимателей в Балашихе получат субсидии от администрации

В здании администрации Балашихи состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидий на частичную компенсацию затрат. Депутат горсовета Светлана Тананова приняла участие в заседании в качестве координатора партийного проекта «Предпринимательство».

Светлана Тананова подчеркнула важность поддержки бизнеса, отметив, что депутаты уделяют этой теме большое внимание.

«Мы всегда говорим о необходимости системной работы в этом направлении. Малый и средний бизнес — это важнейший сегмент экономики, он нуждается в постоянной помощи, и мы активно работаем в этом направлении», — сказала Тананова.

На конкурсную комиссию было подано 16 заявок, и победителями отбора стали 13 компаний. Из них пять получат частичную компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования, а восемь компаний будут поддержаны в сфере социального предпринимательства.

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