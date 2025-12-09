Комиссия по делам несовершеннолетних в Серпухове провела 708 рейдов в 2025 году

В администрации городского округа Серпухов обсудили работу с подростками на оперативном совещании. Комиссия по делам несовершеннолетних регулярно проверяет семьи на учете. В 2025 году организовали 708 выездов.

В 2025 году комиссия по делам несовершеннолетних провела 38 заседаний и рассмотрела более тысячи материалов, организовала 29 мероприятий в школах, провела 708 рейдов, помогла 320 детям отправиться на отдых, трудоустроила 818 подростков. В 2026 году планируют усилить работу по раннему выявлению семейного неблагополучия.

Во время оперативного совещания подвели предварительные итоги благоустройства общественных пространств. Комиссия провела восемь выездов и проверила 119 адресов. Специалисты выявили 167 нарушений, выдали 120 поручений — все они исполнены. До конца 2025 года запланировали еще три выезда.

В Серпухове на этой неделе проходят патриотические мероприятия ко Дню героев Отечества. Также продолжается подготовка к Новому году. Зажжение елок состоится 12 и 13 декабря. В эти же дни откроют резиденцию Деда Мороза.

Выездной прием администрации Серпухова пройдет в Липицком доме культуры 10 декабря в 17:00.