Комиссия оценила состояние участка в Солнечногорске после акции «Лес Победы»

15 апреля в деревню Жилино приехали проверяющие, чтобы проверить деревья и результаты акции, которая прошла в 2018 году. Тогда более 8000 участников высадили свыше 3000 сеянцев сосны на площади более 40 гектаров.

На мероприятии присутствовали уполномоченный главы по территориальному округу Андреевка Дмитрий Воронов, депутат местного Совета депутатов округа Наталья Ульянова и участковый государственный инспектор по охране леса Клинского филиала «Мособлеса» Мария Бородулина.

«Восемь лет назад я принимала участие в посадке этого леса. Сегодня мне было особенно отрадно найти именно то дерево, которое я посадила и увидеть, как оно окрепло за это время», — отметила Наталья Ульянова.

Специалисты и общественники не забывают следить за состоянием молодого леса. В прошлом году на месте провели вырубку старых деревьев, которые мешали росту сеянцев.

«Мы видим, что усилия тысяч жителей не прошли даром. Лес растет, и это лучшая память о героях. Такие акции позволяют не только восстанавливать природные ресурсы, но и формировать у жителей бережное отношение к экологии и истории родного края», — подчеркнул первый заместитель главы округа Виталий Тушинов.

Уход за посадками продолжается, и практически все высаженные деревья прижились и подросли.