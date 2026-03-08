Комиссия оценила ход капремонта школы в деревне Кузнецы в Павловском Посаде

Глава округа Денис Семенов проинспектировал ход работ в школе деревни Кузнецы. Сейчас там капитально ремонтируют здание, чтобы создать современные условия для учеников.

Демонтажные работы почти завершены — их выполнили на 80 процентов. Специалисты разобрали старые перегородки, потолки и дверные проемы, сняли покрытия с полов и штукатурку со стен, демонтировали линии электроснабжения, вентиляцию и водоснабжение.

Параллельно специалисты приступили к строительным работам. Они уже усилили проемы, начали прокладывать каналы для инженерных сетей в полах первого этажа, залили монолитную плиту с утеплением и заделали старые проемы кирпичом.

«Мы проверили темпы и качество ремонта. Важно, чтобы подрядчик соблюдал график и все требования безопасности, — отметил Денис Семенов. — После завершения работ дети будут учиться в комфортных и современных классах».

Ход капремонта держат на постоянном контроле. Обновленная школа откроет двери для учеников после завершения всех этапов строительства.