Глава Московской области Андрей Воробьев посетил Объединенный институт ядерных исследований. Там он встретился с молодыми учеными, которые получили сертификаты на покупку жилья в регионе по программе «Социальная ипотека». Об этом рассказали в пресс-службе губернатора Подмосковья.

Некоторые работники института приехали из других регионов и даже стран за достижением практических результатов в науке. Например, из Мурманска, Ставрополя, Твери, Екатеринбурга, а также Казахстана и других.

«Важно обеспечить комфортный быт людям, которые творят», — подчеркнул Воробьев.

За время действия проекта «Социальная ипотека» в Подмосковье получили жилищные сертификаты более 400 ученых. В регионе для них также предусмотрена премия губернатора в 700 тысяч рублей, она полагается за результаты в приоритетных для Подмосковья отраслях. С 2021 года предоставлено 190 таких выплат.

Помимо этого, за развитие научных и инновационных проектов Московская область выдает гранты в размере 10 миллионов рублей. За коммерциализацию присуждается отдельная премия губернатора, за пять лет ею награждены 50 организаций региона.

«Из 400 сертификатов, которые были выданы, около 80, то есть 1/5 — это сотрудники нашего института», — рассказал директор ОИЯИ академик РАН Григорий Трубников.

Трубников добавил, что многие ребята приезжают заниматься наукой и устраиваются в институт, здесь у них появляются семьи и рождаются дети. Поддержка региона для них очень важна.

Всего в Объединенном институте ядерных исследований работает почти 5,1 тысячи человек. Международное сотрудничество ОИЯИ охватывает более чем 800 научных центров и университетов в 62 странах.