Комфорт пассажиров в жару обеспечат на железной дороге в Москве и Подмосковье

Из-за жаркой погоды в Московском регионе на вокзалах и транспортно-пересадочных узлах принимаются дополнительные меры для обеспечения комфорта пассажиров. Об этом проинформировали в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на Московскую железную дорогу.

На столичных вокзалах, а также на транспортно-пересадочных узлах МЦК и МЦД проверили работоспособность всех систем кондиционирования и вентиляции воздуха. Кроме того, на входных группах ТПУ на МЦК и МЦД демонтировали второй ряд дверей.

Для создания более комфортных условий в зданиях регулярно проводят проветривание и влажную уборку. Днем и ночью осуществляется полив водой привокзальных площадей и платформ.

В медицинских пунктах подготовили дополнительные ресурсы для помощи пассажирам, у которых из-за жары могло ухудшиться самочувствие.