Комбинат по производству пищевых добавок построят в Наро-Фоминске в 2026 году

В Подмосковье продолжается строительство комбината по производству пищевых добавок. Новое производство появится в Наро-Фоминске в 2026 году.

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, компания выпускает полный ассортимент ингредиентов для мясной промышленности, а также аналог сухого молока в молочных продуктах со степенью замещения от 20% до 30%.

Объем инвестиций в проект составил 240 миллионов рублей. Предприятие планирует выпускать до 800 тонн продукции в месяц. Компания создаст 150 новых рабочих мест.

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