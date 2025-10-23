Комбинат МинЖКХ Подмосковья с января устроил на работу 3 тысячи коммунальщиков

В Подмосковье продолжается поиск специалистов в сферу жилищно-коммунального хозяйства. С января учебно-курсовой комбинат отраслевого министерства привлек около трех тысяч работников. Их трудоустроили в водоканалы, бюджетные учреждения по содержанию территорий и ресурсоснабжающие организации.

«Подготовка к осенне-зимнему периоду невозможна без сильного резерва кадров линейных специалистов. Именно они держат оборону на местах — в любое время суток и вне зависимости от погодных условий обеспечивают бесперебойную работу объектов, сетей и оборудования», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Учреждение подбирало специалистов не только в коммунальной сфере, но и в содержании территорий и энергетике.

Самыми актуальными вакансиями в 2025 году стали электромонтер, слесарь АВР, сварщик, слесарь-сантехник, водитель коммунальной машины и машинист насосных установок.

Всех жителей Подмосковья, находящихся в поиске работы, приглашают ознакомиться с условиями труда на официальном сайте.

Возникшие вопросы можно задать по телефону +7(910)449-07-13.