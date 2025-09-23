Комбинат благоустройства Серпухова завершил подготовку к зиме

Специальная комиссия Главного управления содержания территорий Московской области проверила готовность уборочной техники серпуховского предприятия к осенне-зимнему периоду. Особое внимание уделили состоянию крупных спецмашин, а также средств малой и ручной механизации, которые будут убирать от снега общественные пространства и дворы.

Также были проверены роторные установки и другое оборудование, которое позволяет вести работы по многим направлениям круглогодично.

Детальный осмотр прошли более 200 единиц специализированной техники — от крупных снегоуборочных машин до мини-погрузчиков и ручного оборудования. Комиссия признала их состояние удовлетворительным и констатировала, что МБУ «Комбинат благоустройства» полностью готов к работе в осенне-зимний период.

Штат предприятия укомплектован квалифицированным персоналом. 240 водителей и механизаторов и 280 дворников также подготовлены к работе в сложных погодных условиях.