Команды Воронежа и Чехова по гандболу сыграют в первом туре Суперлиги

Новый сезон для «Чеховских медведей» начнется с матча с новичком элитного дивизиона — командой «Воронеж». Игра пройдет 28 августа.

Встреча состоится в рамках первого тура российской Суперлиги. Всего в новом сезоне выступят 12 команд. Игры проходят в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Первый домашний матч «Чеховские медведи» проведут 1 сентября. Он сыграют с командой «СКИФ» из Краснодара. Игра на выезде также пройдет 8 сентября со ставропольским «ВиктОром».

Когда регулярный чемпионат завершится, восемь лидеров турнирной таблицы поборются за чемпионский титул в плей-офф. Он продлится до конца мая.

Отметим, что гандболисты из Чехова являются действующими серебряными призерами чемпионата России. А команда «Воронеж» в прошлом сезоне команда завоевала золото Высшей лиги.

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