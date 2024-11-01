Команды учеников из Одинцова сыграют в Единой школьной лиге Подмосковья

В Единой школьной лиге Подмосковья сыграют 29 команд из Одинцова. Всего в соревнованиях примут участие ученики из 11 городских округов региона.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, 17 команд распределили по четырем группам — А, Б, В и Г.

Участникам предстоит сразиться в четырех видах спорта — в футболе, баскетболе, волейболе и шахматах.

Состязание пройдут в два этапа: муниципальный — с ноября этого года по апрель следующего и региональный, на котором определят победителей и призеров. Он состоится в апреле 2025 года.

Турнир пройдет в соответствии с целями Федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Проект Единой школьной лиги инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьев.