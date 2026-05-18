Команды школьников состязались в знании ПДД в Солнечногорске

15 мая в лицее № 8 Солнечногорска состоялись муниципальные соревнования отрядов Юных инспекторов движения «Безопасное колесо». В состязаниях приняли участие 13 команд из школ городского округа.

В лицее № 8 собрались школьные команды из разных образовательных учреждений округа. Участники представляли отряды Юных инспекторов движения и проходили испытания, связанные с правилами дорожного движения и безопасным поведением на дороге. Соревнования приурочили к 90-летию образования Госавтоинспекции.

Школьники показывали знания ПДД, выполняли элементы фигурного вождения велосипеда и отрабатывали навыки оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. Задания позволили оценить как теоретическую подготовку, так и практические умения участников.

«Главная цель соревнований — повышение уровня дорожной безопасности среди учащихся средних классов, развитие у них навыков и знаний правил дорожного движения и управления транспортными средствами, в частности велосипедами. „Безопасное колесо“ проводится ежегодно, способствуя физическому развитию детей и получению практических навыков», — сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

После завершения испытаний организаторы подвели итоги и наградили победителей и участников. Школьникам вручили велосипеды, самокаты, средства защиты, а также спортивный инвентарь и полезные гаджеты, включая колонки, рюкзаки и мячи. Призы подобрали с учетом интересов детей и акцента на безопасность в дорожной среде.