Команды колледжей сыграли в интеллектуальный квиз в Серпухове

В Серпухове провели полуфинал квиза «Ломоносов party.3.0». В состязании участвовали команды местных колледжей.

Игру организовал молодежный центр «Молодость». Темой этого этапа стало государственное управление.

Участники отвечали на вопросы о политическом устройстве России, составе парламентских партий и известных мировых политиках.

«Мы хотели не только проверить знания, но и заинтересовать молодежь работой госуправления. Это помогает формировать активную гражданскую позицию», — отметили организаторы.

После четырех раундов победу одержала команда «Орлы». В финале они встретятся с командой Серпуховского колледжа.