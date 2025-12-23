Команды из Солнечногорска стали призерами турнира по лазертагу

В физкультурно-оздоровительном комплексе в Поварово городского округа Солнечногорск прошел турнир по спортивному лазертагу. Состязания проводились в дисциплине «Захват контрольных точек», где участникам требовалось захватить объект и удерживать его как можно дольше.

По результатам соревнований две команды из Солнечногорска стали призерами в возрастной категории 7-9 лет: команда «Альфа1» завоевала второе место, а «Альфа» — третье. Победителям и призерам вручили кубки, медали и грамоты.

«Лазерный бой был официально признан видом спорта около двух лет назад. Он не только является увлекательной игрой, но и способствует развитию важных качеств: командной взаимовыручки, товарищества, принятию решений и навыков общения в реальной, а не виртуальной среде», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

В турнире участвовали свыше 250 спортсменов из более чем 30 команд Московской области, Москвы и других городов России.