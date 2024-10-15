Команды из Солнечногорска и Одинцова сыграли на областном чемпионате по футболу

В Солнечногорске состоялся 21-й тур чемпионата Московской области по футболу среди мужских команд Лиги Б-1. Он завершился победой хозяев поля. Футбольный клуб «Солнечногорск» сражался с командой «Витязь СШ „Старый городок“ из Одинцова. Итоговый счет — 8:0 в пользу солнечногорских спортсменов.

. Игра прошла на стадионе «Металлург». Счет открыл Владислав Саликов на 34-й минуте матча.

Уже через пять минут солнечногорский футболист Никита Рыгин удвоил преимущество. Во втором тайме голом снова отличился Владислав Саликов (54'), затем мяч в ворота соперника отправили Николай Казарян (75'), Александр Черных (72', 81') и Денис Сумятин (89'). Иван Алексеев из команды «Витязь» оформил автогол на 79-й минуте встречи.

«Уже две игры подряд солнечногорские футболисты завершают встречи со счетом 8:0, радуя своих болельщиков. И это под конец турнира, когда уже накапливается усталость. Наши ребята наоборот — сейчас на подъеме, и мы желаем им с успехом завершить сезон», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Заключительный тур чемпионата состоится 19 октября. ФК «Солнечногорск» встретится с ФК «Дизайн-Окно» (командой из Пушкино) на стадионе «Труд» в Ивантеевке. Сейчас солнечногорская команда занимает четвертое место, одержав 16 побед в 21 игре. Главный тренер ФК «Солнечногорск» — Сергей Шамонов. Футболисты надеются, что им удастся войти в тройку лидеров Чемпионата.

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