Команды из Подмосковья примут участие в новом сезоне «Битвы роботов»

Второй отборочный этап нового сезона «Битвы роботов» пройдет 26 октября. Поддержать команды из Подмосковья можно будет в онлайн-формате.

Этап международного спортивно-технического чемпионата по роботостроению состоится в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо». Онлайн-трансляция начнется в 08:00.

В основной категории с роботами весом до 110 килограммов Подмосковье представят команды «Феникс» из Раменского и «SOLARBOT» из Балашихи. В «Битве мини-роботов» весом до 1,5 килограммов будут участвовать «Технократы» и «Техно-Дайнемикс» из Павловской Слободы, а также «ProBOT» из поселка Малаховка в Лберцах.

«Битва роботов» представляет собой зрелищное соревнование и международную платформу для обмена опытом в области робототехники. Изобретатели и передовые технологии со всего мира объединяются, чтобы продемонстрировать свое мастерство и побороться за призовой фонд.

Посмотреть трансляцию чемпионата можно будет по ссылке.

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