Команды из Подмосковья примут участие в международном чемпионате по битве роботов

Отборочный этап международного чемпионата по битве роботов пройдет 23 августа в Перми. В нем примут участие 28 команд из России, Казахстана, Ирана и Индии. Своих роботов представят и разработчики из Подмосковья.

Из 28 команд 16 будут участвовать в соревновании в категории до 110 килограммов. Еще 12 — до 1,5 килограмма.

«Это зрелищный чемпионат и международная площадка по обмену опытом в области робототехники. Изобретатели и лучшие технологии со всего мира встречаются, чтобы показать свое мастерство», — рассказали организаторы.