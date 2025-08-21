Команды из Подмосковья примут участие в международном чемпионате по битве роботов

Отборочный этап международного чемпионата по битве роботов пройдет 23 августа в Перми. В нем примут участие 28 команд из России, Казахстана, Ирана и Индии. Своих роботов представят и разработчики из Подмосковья.
Из 28 команд 16 будут участвовать в соревновании в категории до 110 килограммов. Еще 12 — до 1,5 килограмма.
«Это зрелищный чемпионат и международная площадка по обмену опытом в области робототехники. Изобретатели и лучшие технологии со всего мира встречаются, чтобы показать свое мастерство», — рассказали организаторы.
С 2023 года соревнование проводят ежегодно. Прямая трансляция мероприятия будет доступна по ссылке.
Подарочные наборы к школе вручили первоклассникам еще из 3-х округов Подмосковья
Новый учебный корпус школы № 3 в Чехове откроют в сентябре
В Госдуме рассказали, кто может претендовать на две пенсии
Областной танцевальный фестиваль прошел в Жуковском
Импорт картофеля из Грузии в Россию остановился
Жители Орехово-Зуева смогут бесплатно пройти обследование у онколога 23 августа
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте