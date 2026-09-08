Команды из Дмитрова стали призерами областного военно-патриотического турнира

Региональный этап молодежного военно патриотического турнира «Тропа „Боевого братства — 2026“» прошел на территории бывшей воинской части у села Подчерково в Дмитровском округе. Участие в соревнованиях приняло более 340 человек из 26 команд от региональных отделений «Боевого братства» — взрослые спортсмены, а также кадеты, юнармейцы и студенты.

Соревнования посвятили памяти дмитровчан, погибших в ходе специальной военной операции. Участников поприветствовали руководитель местного отделения «Боевого братства» Владимир Кузовлев, шестикратный чемпион Паралимпийских игр Роман Петушков и ветеран СВО Евгений Гадаев.

Командам предстояло пройти полосу предприятий, продемонстрировать сплоченность и взаимовыручку, знания по начальной военной подготовке, умение оказывать первую помощь пострадавшим меткость в стрельбе.

Помимо соревновательной программы, для участников организовали дополнительные активности. Представители «Волонтерской роты» Дмитровского отделения «Боевого братства» Николай и Снежана Лобановы развернули выставку вооружения и предметов времен Великой Отечественной войны, а также экипировки бойцов СВО. На сцене выступили творческие коллективы из Дмитрова.

По итогам турнира были определены победители и призеры в разных категориях. Дмитровское отделение «Боевого братства» на всероссийском этапе соревнований представят команды «Защитники», «Детки рыбки» и «Славяне».

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов отметил, что такие турниры укрепляют дух, объединяют людей и помогают каждому понять: сила России — в единстве, в уважении к истории и в готовности защищать то, что нам дорого. «Будем и дальше поддерживать проекты, направленные на патриотическое воспитание и развитие молодежи», — подчеркнул руководитель муниципалитета.