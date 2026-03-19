Команды из Богородского округа и Подольска стали лидерами на фестивале ГТО

В городском округе Подольск состоялся региональный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Участие в нем приняли сотрудники различных предприятий Московской области в возрасте от 25 до 59 лет, а также сборные команды муниципальных образований.

Более 170 участников из сильнейших команд, успешно прошедших муниципальный отбор, собрались на базе физкультурно-спортивного комплекса «Заречье» в Подольске. Они соревновались в пяти дисциплинах IX-XV ступеней комплекса ГТО: стрельба из пневматической винтовки, наклон вперед на гимнастической скамье, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, подъем туловища из положения лежа, подтягивания или рывок гири.

По итогам фестиваля городские округа Богородский и Подольск набрали равное количество очков и разделили первое место. Команда из Ступино стала бронзовым призером. Победители будут представлять Подмосковье на всероссийском фестивале ГТО.

Фестиваль прошел 14 марта в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

