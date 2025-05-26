Команды из Балашихи вошли в десятку лучших на слете «Школа безопасности»

Две команды туристов-спортсменов Земской гимназии под руководством педагога Ольги Труниной успешно выступили на региональном этапе 18-х всероссийских соревнований «Школа безопасности», достойно представив Балашиху. По итогам напряженной борьбы обе команды вошли в десятку сильнейших сборных Подмосковья.

В ходе состязаний участникам предстояло пройти девять разнообразных испытаний: кросс, комплекс силовых упражнений, конкурсная программа, полоса препятствий, оказание первой помощи, поисково-спасательные работы в бассейне и на акватории, а также действия в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера и маршрут выживания.

Гимназисты проявили высокий уровень физической и психологической подготовки, особенно успешно выступив в таких дисциплинах, как маршрут выживания, полоса препятствий, спасательная эстафета и поисково-спасательные работы при техногенных ЧС. Младшая команда завоевала призовое место в номинации «Оказание первой помощи», а старшая — показала лучшие результаты в плавании на 50 метров и пронырывании под водой на дальность с задержкой дыхания.

Эти достижения подтверждают высокий профессионализм и слаженность команд Земской гимназии, а также демонстрируют серьезный уровень подготовки школьников к действиям в экстремальных ситуациях — навыки, которые могут спасти жизнь.