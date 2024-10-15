Команды из 7 регионов России приняли участие в турнире по флорболу в Волоколамске

Первый тур первенства России по флорболу среди юношей завершился в Волоколамске. В соревнованиях приняли участие более 200 юных спортсменов — 12 команд из семи регионов России.

Первым соперником волоколамской «Молнии» стала команда Беркет из Татарстана. Дворец спорта «Лама» был заполнен болельщиками. На протяжении всей стартовой игры они буквально гнали волоколамцев вперед. Счет на табло постоянно увеличивался в пользу хозяев, а финальный свисток судьи зафиксировал «негостеприимный» разгром: 19:3.

Капитан «Молнии» Андрей Глушко уже семь лет занимается флорболом и не раз становился лучшим бомбардиром различных турниров. Главными качествами капитана члены его команды называют ответственный подход к тренировкам и нацеленность на результат.

«Все зависит от тренировок — я очень стараюсь, выкладываюсь на полную и из-за этого такой результат. У нас очень дружная команда, за каждого мы отвечаем», — поделился Андрей Глушко.