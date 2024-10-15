Команды из 7 регионов России приняли участие в турнире по флорболу в Волоколамске
Первый тур первенства России по флорболу среди юношей завершился в Волоколамске. В соревнованиях приняли участие более 200 юных спортсменов — 12 команд из семи регионов России.
Первым соперником волоколамской «Молнии» стала команда Беркет из Татарстана. Дворец спорта «Лама» был заполнен болельщиками. На протяжении всей стартовой игры они буквально гнали волоколамцев вперед. Счет на табло постоянно увеличивался в пользу хозяев, а финальный свисток судьи зафиксировал «негостеприимный» разгром: 19:3.
Капитан «Молнии» Андрей Глушко уже семь лет занимается флорболом и не раз становился лучшим бомбардиром различных турниров. Главными качествами капитана члены его команды называют ответственный подход к тренировкам и нацеленность на результат.
«Все зависит от тренировок — я очень стараюсь, выкладываюсь на полную и из-за этого такой результат. У нас очень дружная команда, за каждого мы отвечаем», — поделился Андрей Глушко.
Спортсмены очень надеются, что флорбол — этот красивый и зрелищный вид спорта — будет развиваться и дальше.
«Команда организаторов и местный клуб „Молния“ приложили огромные усилия, чтобы матчи проходили в такой теплой дружественной атмосфере. В Московской области уже давно играют в флорбол, но вот такие локации находить очень важно, для того, чтобы и в других подмосковных городах этот вид получал соответствующее развитие», — заявил президент национальной федерации флорбола России Максим Чернов.
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