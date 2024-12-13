Команды из 11 городов России выступят на турнире по гандболу в Чехове

Турнир по гандболу «Герои Города» стартовал в Чехове и будет проходить с 13 по 15 декабря. В этом году участвуют более 50 команд из 11 городов России.

Соревнования проводят в нескольких категориях: девушки, юноши, женщины, мужчины-любители и мужчины-профессионалы. Матчи пройдут на арене Дворца спорта «Олимпийский» имени Максимова.

Церемония награждения пройдет 15 декабря в 18:00. Вход на все игры свободный. Расписание и турнирную таблицу можно найти в официальной группе соревнований.

Турнир проводится уже более десяти лет. В его первых соревнованиях участвовало всего шесть команд из Чехова, а сейчас заявки подают клубы со всей страны. Соревнования поддерживает международный турнир SEHA — Gazprom League и Министерство физической культуры и спорта Московской области.