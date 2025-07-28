Команды Istok.Robotics из Фрязина приняли участие в VK Fest 2025

На VK Fest 2025 в зоне «Битва роботов» команды Istok.Robotics, 2ФМ и 2ФМ2 из города Фрязино устроили два дня незабываемого высокотехнологичного шоу. Гости фестиваля получили уникальную возможность попробовать себя в роли операторов боевых роботов и стать свидетелями настоящих краш-тестов.

Главными героями стали роботы RedHorn и другие аппараты, которые с легкостью превращали телевизоры и микроволновки в груду обломков. Особенно впечатляющим стал вертикальный спиннер RedHorn, после которого от техники оставались лишь воспоминания и быстро убранные командой обломки.

Любители азарта могли сразиться на мини-роботах PinkPong и GreenPong в специальной арене, где скорость и дух соперничества создавали атмосферу настоящего робобоя. Кульминацией мероприятия стал масштабный баттл с участием команды РТУ МИРЭА Titans — два мощных робота встретились в жестком поединке, вызывая восторг трибун.

Особое внимание вызвали медийные гости — блогеры и актеры из фильма «Нейробатя», которые взяли управление RedHorn в свои руки и устроили настоящее разрушительное шоу, превратив бытовую технику в пыль.

VK Fest 2025 подарил гостям море драйва, адреналина и ярких впечатлений, а команды Istok.Robotics, 2ФМ и 2ФМ2 вновь доказали, что роботы — это не только инженерное мастерство, но и захватывающее зрелище, от которого невозможно оторваться.