Команды «Активного долголетия» сыграли в волейбол в Ногинске

Турнир по волейболу среди участников клуба «Активное долголетие» прошел в Ногинске в спорткомплексе «Знамя». Участие в нем приняли представители четырех округов Подмосковья: Богородского округа, Электростали, Королева и Реутова.

Соревнования организовали в целях поддержания активного образа жизни граждан старшего поколения, сохранения и укрепления их здоровья.

«Турнир стал уже традиционным, сегодня встречаемся третий год подряд. Рад, что время идет, а основной костяк команды остается все тот же. Очень многих участников из Богородского и наших соседских округов знаю лично. Желаю командам насладиться игрой», — обратился с приветственным словом к командам заместитель главы Богородского округа Олег Шойко.

Победителем стала команда из Реутова, она получила право принять участие в финальном областном этапе. Второе и третье места разделили соответственно Королев и Богородский округ.