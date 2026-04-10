Команду по спортивным беспилотникам создаст завод в Химках

7 апреля научно-производственное объединение «Энергомаш» и Федерация по авиамодельному спорту Химок «Дрон» заключили соглашение о партнерстве. Предприятие запустит уникальный проект, длительность курса — два-три месяца.

После обучения участники получат квалификацию «Оператор беспилотного летательного аппарата» и официальный диплом. А уже в ноябре команда завода впервые примет участие в соревнованиях.

«Благодаря этому партнерству мы создадим команду по спортивным беспилотникам. Сначала в нее войдут 10 сотрудников предприятия, а позже соберем вторую команду — из детей наших коллег. Обучение пройдет в доме юных техников „Интеграл“. Наставники помогут выявить наиболее талантливых участников», — рассказал председатель Совета молодежи «Энергомаша» Александр Епифанов.

Проект не только познакомит детей с инженерными профессиями, но и даст возможность молодым специалистам освоить современные технологии управления дронами в рамках единой образовательной инициативы.

«Создание команды по спортивным беспилотникам — практический шаг в подготовке кадров. Участники получат официальную квалификацию и диплом. Подобные проекты работают на перспективу: инженерные специальности становятся все более востребованными», — добавил председатель местного Совета депутатов Сергей Малиновский.