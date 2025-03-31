«Командовал батареей и потерял слух на войне». Ветеран Александр Золотов из Подмосковья получил медаль к 80-летию Победы

Ветерану Александру Золотову — 103 года. Он пережил множество испытаний. Во время войны Золотов дважды едва не погиб, но каждый раз чудом выживал. Сражаясь за родину, он потерял слух на одно ухо, но продолжал нести службу и встретил победу уже командующим батареей.

«Самолет летел и пулеметную очередь сделал. И, самое главное, выстрелы прошлись между водителем и мной в кабине», — поделился воспоминаниями Александр Золотов.

В 1941 году Александр Золотов потерял слух на одно ухо. Тогда немцы продвигались в сторону Рязанской области и батарея Александра Григорьевича охраняла железнодорожную станцию Узловая, где ремонтировали паровозы. Солдаты оставались на позиции всю ночь, но враг так и не появился. Голодные бойцы решили разделиться: одна часть пошла пообедать, а другая вместе с Александром Золотовым осталась на посту.

«Слышу мотор — значит, немецкий самолет летит. Я только выскочил, и в этот момент бомба — бах. В орудия, где люди кушали на обеде. Так и разнесло, вынесло. Когда я вышел, меня на метров десять отнесло. И я оглох», — добавил ветеран.

В 1945 году он встретил победу всего в 30 километрах от Берлина. На тот момент Золотов уже командовал батареей. И именно там, в окружении своих солдат, он узнал, что война закончилась.

В канун 9 Мая 2025 года председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов посетил ветерана, чтобы вручить ему юбилейную медаль в честь 80-летия Победы.