Командный турнир по дзюдо прошел в Павловском Посаде | 360°

13 мая 2024, 14:42
Командный турнир по дзюдо прошел в Павловском Посаде
Командный турнир по дзюдо на Кубок главы прошел во Дворце спорта «Надежда» в Павловском Посаде. В турнире приняли участие команды из Донецкой Народной Республики, Старого Оскола, Республики Беларусь и Подмосковья.
Перед турниром спортсменам, тренерам и почетным гостям были вручены памятные подарки.
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По итогам соревнований места распределились следующим образом:
1 место — команда Старого Оскола
2 место — команда Республики Беларусь
3 место — команды Орехово-Зуевского городского округа и Электростали
Приз за волю к победе завоевала команда из Донецкой Народной Республики.
Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов поблагодарил спортсменов за участие в турнире и пожелал им новых побед и достижения всех целей.
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Спортсмены
Павловский посад
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