Командный турнир по дзюдо прошел в Павловском Посаде | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 14:42 Командный турнир по дзюдо прошел в Павловском Посаде Пресс-служба администрации г. о. Павлово-Посадский

Читать 360 в

Командный турнир по дзюдо на Кубок главы прошел во Дворце спорта «Надежда» в Павловском Посаде. В турнире приняли участие команды из Донецкой Народной Республики, Старого Оскола, Республики Беларусь и Подмосковья.

Перед турниром спортсменам, тренерам и почетным гостям были вручены памятные подарки.

Реклама

По итогам соревнований места распределились следующим образом:

1 место — команда Старого Оскола

2 место — команда Республики Беларусь

3 место — команды Орехово-Зуевского городского округа и Электростали

Приз за волю к победе завоевала команда из Донецкой Народной Республики.

Пресс-служба администрации г. о. Павлово-Посадский Пресс-служба администрации г. о. Павлово-Посадский Пресс-служба администрации г. о. Павлово-Посадский Пресс-служба администрации г. о. Павлово-Посадский Пресс-служба администрации г. о. Павлово-Посадский Пресс-служба администрации г. о. Павлово-Посадский Пресс-служба администрации г. о. Павлово-Посадский Пресс-служба администрации г. о. Павлово-Посадский Пресс-служба администрации г. о. Павлово-Посадский

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов поблагодарил спортсменов за участие в турнире и пожелал им новых побед и достижения всех целей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».