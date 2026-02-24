Командный турнир по дзюдо прошел в Лобне

Соревнования, посвященные Дню защитника Отечества, принимал Дворец спорта «Лобня». Турнир собрал более 200 юных спортсменов из Москвы, Подмосковья, Владимирской области и Грузии.

Участники боролись за Кубок начальника ОМВД России по городскому округу Лобня. С приветственным словом на открытии турнира выступили глава Лобни Анна Кротова, прокурор города Василий Антонов-Романовский и начальник отдела МВД Владимир Демурчян.

«Этот турнир является важным событием не только для спортивной жизни города, но и для укрепления дружбы, дисциплины и продвижения здорового образа жизни», — отметила Анна Кротова.

Дзюдоисты 2013–2015 годов рождения соревновались в разных весовых категориях. Победу в турнире одержала команда Дмитрова, серебряная награда досталась москвичам, а бронзовую медаль выиграли спортсмены из Лобни. Победителям и призерам вручили кубки, грамоты и медали.

Кроме того, для гостей соревнований была организована выставка боевого оружия и показательные выступления сотрудников МВД.