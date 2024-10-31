Командные соревнования по русскому шапочному бою пройдут в Балашихе

Четвертого ноября в День народного единства состоится командный Кубок по русскому шапочному бою. Соревнования пройдут среди сборных городских округов Подмосковья на призы чемпиона мира среди военнослужащих, чемпиона Европы, мастера спорта международного класса Дмитрия Двали.

Шапочные бои, несмотря на кажущуюся простоту, являются очень серьезной нагрузкой. Нетренированные граждане выдерживали два-три раунда. Соревнования придумали наши предки как тренировку перед традиционными для России кулачными боями.

Такие бои развивают чувство дистанции, пластичность, гибкость, координацию движения и реакцию. Победа зависит не только от силы и ловкости, но и от того как боец спланирует атаку или защиту. Правила шапочных боев очень просты — нельзя наносить удары руками, ногами и нельзя хватать противника за одежду или конечности. Нужно уклоняться от выпадов соперника, при этом проводить собственные атаки, пытаясь смахнуть с противника шапку. Эти простые правила делают бой очень зрелищным.

Спортивная встреча пройдет в Ледовом дворце «Арена-Балашиха». Начало в 13:00 часов. Вход свободный.

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