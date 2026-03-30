Командные соревнования по кибербезопасности проведут в День космонавтики

12 апреля пройдут открытые онлайн-соревнования по программированию систем информационной безопасности. Об этом заявили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Хакатон «Тайна третьей столицы» приурочен ко Дню космонавтики. Участники будут выполнять задания в командном формате Jeopardy. Собрать команду можно до пяти человек — в составе могут быть жители разных регионов России. Принять участие смогут школьники, студенты и взрослые от 14 лет.

Соревнования направлены на развитие компетенций в сфере информационной безопасности. Участников ждет сертификат, а победителей — призы.

Регистрация открыта до 11 апреля. Подробности и подача заявки — по ссылке: https://caplag.ru/competitions/third-capital-mystery/?utm_source=hackrus_soc.