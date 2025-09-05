Командная эстафета пройдет в Химках 7 сентября

Каждый участник эстафеты под названием «Игрушки» будет передавать своему товарищу по команде плюшевый аксессуар.

«Когда мы придумывали мероприятие, то встал вопрос, где нам взять эстафетные палочки. Искать или заказывать — это деньги и время. У меня четверо детей и много игрушек. Поэтому было решено взять игрушки. Это оказалось даже весело», — рассказала организатор бегового сообщества в Химках Khimkirunbar Анна Жигулева.

Мероприятие начнется в 08:00 на площади у здания городской администрации по адресу: улица Московская, дом № 15. Участникам разрешается приносить собственные игрушки. Итоговые стартовые списки опубликуют 6 сентября в официальном телеграм-канале. Принять участие может любой желающий. Необходима предварительная регистрация на сайте.