Командная эстафета пройдет в Химках 7 сентября
В городском округе Химки 7 сентября проведут уникальные соревнования, вместо традиционных эстафетных палочек участники возьмут мягкие игрушки. Спортсменам предстоит преодолеть 10 кругов общей протяженностью 15 километров вокруг территории сквера.
Каждый участник эстафеты под названием «Игрушки» будет передавать своему товарищу по команде плюшевый аксессуар.
«Когда мы придумывали мероприятие, то встал вопрос, где нам взять эстафетные палочки. Искать или заказывать — это деньги и время. У меня четверо детей и много игрушек. Поэтому было решено взять игрушки. Это оказалось даже весело», — рассказала организатор бегового сообщества в Химках Khimkirunbar Анна Жигулева.
Мероприятие начнется в 08:00 на площади у здания городской администрации по адресу: улица Московская, дом № 15. Участникам разрешается приносить собственные игрушки. Итоговые стартовые списки опубликуют 6 сентября в официальном телеграм-канале. Принять участие может любой желающий. Необходима предварительная регистрация на сайте.