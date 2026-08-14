Командира пожарной части в Подмосковье наградили за спасение человека на пожаре

Первый заместитель начальника территориального управления №9 Евгений Клеванов рассказал, что Сергей Андросов спас человека во время пожара в Егорьевске.

23 июля диспетчер 216-й пожарно-спасательной части получил сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома в 1-микрорайоне Егорьевска. Прибыв на место, пожарные увидели, что из балконной двери квартиры на третьем этаже вырываются языки пламени и густой черный дым. На балконе стоял мужчина и просил о помощи.

Сергей Андросов забрался на балкон, чтобы помочь мужчине перелезть через ограждение. Заслоняя потерпевшего собой от огня и теплового излучения, пожарный помог ему спуститься по выдвижной лестнице. В это время огонь вырвался на балкон и отрезал самому пожарному путь к спасению. Когда лестницу переставили, Сергей Андросов спустился с балкона по канатно-спусковому устройству.

После тушения пожара Сергей почувствовал жжение на лице и правой руке и обратился за помощью к медикам. С ожогами его доставили в больницу. Спасенный мужчина тоже был госпитализирован с симптомами отравления угарным газом. Сейчас оба уже выписаны из лечебного учреждения и чувствуют себя хорошо.

К Дню спасателя Российской Федерации Сергей Андросов будет представлен к ведомственной награде — медали МЧС России «За спасение на пожаре».