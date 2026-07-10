Команда завода из Подольска вышла в финал конкурса креативных индустрий

Сотрудники подольского завода «СПКБ Техно» вышли в финал Всероссийского конкурса креативных индустрий в номинации «Креативные кластеры и события». Предприятие представило скульптуры, новый багги, картины и другие проекты. Всего в конкурсе участвовали 300 команд из разных регионов России.

Порядка 70 команд встретятся в августе в финале в Москве. Кроме того, в конце июня сотрудницы завода Кристина Бекетова и Ригина Гнедая стали участниками образовательного трека «Открытая промышленность» — флагманской программы Агентства стратегических инициатив и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, направленной на развитие промышленного туризма и профориентацию.

Программа помогает заводам создавать экскурсии, привлекать новых партнеров и улучшать кадровый потенциал. После обучения девушки получили дипломы, удостоверения и благодарственные письма.