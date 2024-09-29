Команда «Заречье-Одинцово» вышла в финальную стадию Кубка России

Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово-2» из Подмосковья успешно завершил предварительный этап Кубка России молодежной лиги, не потерпев ни одного поражения и обеспечив себе место в финале.

В последнем матче группового этапа подмосковные волейболистки одержали уверенную победу над командой «Спарта-2» из Нижнего Новгорода со счётом 3:0, что позволило им занять первое место в своей группе. В первом раунде плей-офф они встретятся с клубом «Ленинградка-2».

На протяжении предварительного этапа «Заречье-Одинцово» также одержало победы над «Динамо-Метар-3» из Челябинска (3:1), тюменским «Прибоем» (3:0), казанским «Динамо Ак Барс-УОР» (3:0) и командой «Протон-2» из Саратовской области (3:1).

Кубок России молодежной волейбольной лиги проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», который является частью национального проекта «Демография».

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