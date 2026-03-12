Команда Зарайска выиграла «бронзу» студенческой футзальной лиги

Среди фаворитов турнира был и студенческий спортивный клуб «Спарта» из Зарайска, чье выступление стало одним из самых обсуждаемых событий финала. Путь к медалям начался для зарайцев с полуфинала против команды «ГУП».

«Этот матч стал настоящим испытанием на прочность. Почти все время „Спарта“ была в роли догоняющей, уступая сопернику в счете. Однако зарайские футболисты продемонстрировали невероятную силу воли: когда до финального свистка оставалось всего 17 секунд, „Спарта“ совершила невозможное, сравняв счет — 2:2. В серии послематчевых пенальти фортуна улыбнулась сопернику. Несмотря на обидное поражение, зарайцы доказали, что умеют сражаться до последней капли пота», — отметили организаторы.

В матче за третье место «Спарте» противостояла команда «Павлово-Посадского техникума». Соперник подошел к игре в ослабленном составе. Тем не менее, зарайские спортсмены не позволили себе расслабиться. Сохранив концентрацию, «Спарта» разгромила оппонента со счетом 13:0.

По словам тренера, бронзовые награды студенческой лиги — это заслуженный результат и подтверждение высокого класса зарайского футзала.