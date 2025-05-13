Команда «Зарайск» победила на кубке открытия футбольного сезона

В Зарайске прошли игры Кубка открытия сезона-2025 по футболу, ставшие началом нового футбольного года для местных команд и болельщиков. В этом году за трофей и звание сильнейшей команды округа боролись семь коллективов: Дворец спорта «Зарайск», «Луч», «Авангард», «Надежда», «Лайм», «Спарта» и «ЗОЖ», представляющие разные уголки и спортивные школы округа.

На первом этапе соревнований четыре команды смогли пройти в полуфинал: Дворец спорта «Зарайск», «Луч», «Авангард» и «Спарта». В полуфинальных матчах игроки Дворца спорта «Зарайск» смогли взять верх над командой из мендюкинского «Авангарда» со счетом 0:1. В другом полуфинале команда «Спарта» обыграла «Луч» со счетом 0:6.

Кульминацией турнира стал финальный матч, в котором встретились два коллектива — ДС «Зарайск» и «Спарта». Футболисты Дворца спорта обыграли спартанцев со счетом 2:7, завоевав золотой кубок победителя. «Спарта», несмотря на поражение в финале, стала серебряным призером Кубка открытия сезона-2025.