Команда «ВВА-Подмосковье» завоевала серебро на чемпионате России по регби

Женский регбийный клуб «ВВА-Подмосковье» завоевал серебряные медали чемпионата России по регби-15. В финале подмосковные спортсмены сыграли против сборной российской столицы.

В первом матче «ВВА-Подмосковье» встретился с командой из Красноярского края и одержал победу со счетом 26:3. В следующем матче спортсменки одержали победу над соперницами из Республики Татарстан со счетом 8:7.

В финале «ВВА-Подмосковье» сыграло против сборной Москвы. После первого тайма команды ушли на перерыв при ничейном счете после обмена штрафными ударами. Итоговый счет — 11:6 в пользу девушек из российской столицы.

Для клуба «ВВА-Подмосковье» это был дебютный чемпионат России по регби-15. Соревнования проходили на стадионе «Слава» в Москве с 25 по 29 июня в рамках нацпроекта «Демография».

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