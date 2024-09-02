Команда врачей НИКИ детства назвала топ полезных перекусов для школьников

С началом нового учебного года родители снова займутся подготовкой ланчбоксов для школьников, выбирая полезные и вкусные перекусы. Врачи НИКИ детства предложили несколько здоровых вариантов для перекуса ребенка.

Специалисты рекомендуют выбирать еду, которая легко и быстро употребляется, сохраняет свежесть и питательные свойства несколько часов. Главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева отметила: если ребенок съест перекус вскоре после начала уроков, можно положить ломтики телятины, индейки, курицы, сыр или вареное яйцо. Хлеб лучше использовать цельнозерновой, а в качестве дополнения подойдут огурец, яблоко, банан, цукаты или сухофрукты.

Диетолог Анна Басова предложила роллы из лаваша с мясом и овощами, а также мини-пиццы, но порекомендовала исключить колбасу.

«В качестве сладкого перекуса в домашних условиях можно приготовить батончики из овсяных хлопьев, добавив орехи, изюм, цукаты. Не нужно давать ребенку с собой газированные напитки, магазинные соки, шоколадные конфеты или пирожные из-за высокого содержания сахара и их низкой питательности», — заключила Басова.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».