Школьники из Воскресенска стали призерами областного чемпионата по игре «Мое Подмосковье»

Команда из Воскресенска приняла участие в первом чемпионате по настольной игре «Мое Подмосковье». Ученики гимназии № 1 показали высокий результат, завоевав бронзовую медаль.

Соревнования проходили в музее «Новый Иерусалим» в Истре и были приурочены к 95-летию региона. За победу боролись более 30 команд из разных округов региона.

Честь Воскресенска защищали воспитанники гимназии № 1, изучающие краеведение под руководством преподавателя Светланы Захаровой. Георгий Соколов, Эвелина Макеева, Екатерина Шатохина и Людмила Илясова проиграли соперникам в упорной борьбе лишь по одному баллу.

После соревнований сотрудники музея провели для участников экскурсии и подготовили концертную программу.

Игра «Мое Подмосковье» была создана к 30-летию Московской областной думы. Она состоит из разнообразных заданий по истории и культуре региона.

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