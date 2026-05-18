Команда Воскресенска выступила на областном фестивале ГТО

Региональный фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди школьников прошел в Дзержинском. На стадионе собралось около тысяч участников, болельщиков, судей и волонтеров.

За победу боролись 43 команды со всей Московской области. Участники должны были за один день выполнить девять видов нормативов, включая метание, плавание и стрельбу.

Воскресенская команда достойно представила свой округ на фестивале. Ребята справились со всеми испытаниями и заняли девятое место.

В состав команды Воскресенска входили учащиеся школ округа Андрей Корсуков, Илья Карташов, Трофим Новиков, Александр Люлис, Екатерина Кузина, Доминика Козельская, Ангелина Болотина и Алена Федченко.