Команда «Восход – Приморье» из Владивостока заняла первое место в чемпионате России по мотогонкам на льду

В Саранске Республики Мордовия 28 февраля и 1 марта прошли заключительные этапы командного чемпионата России по мотогонкам на льду высшей лиги. В турнире принимала участие команда «Восход – Приморье» из Владивостока, за которую выступал спасатель (старший смены) 229-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Макаров.

Заместитель начальника территориального управления №11 Андрей Григорьев сообщил, что в соревнованиях приняли участие команды из Глазова, Красногорска, Саранска, Владивостока и Мелеуза.

По итогам четырех этапов «Восход – Приморье» набрал 22 очка и занял первое место в общем зачете. Второе место с результатом 18 очков досталось команде «Спартак» из Мелеуза. Третье место заняла команда «Зоркий – Спидвей» из Красногорска с 13 очками. Команда-победитель соревнований получит право выступать в Суперлиге 2027 года вместе с сильнейшими командами страны.