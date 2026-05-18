Команда «Вихрь» вернулась с бронзой со всероссийского чемпионата по футзалу

В начале мая воспитанники местной команды «Вихрь» из городского округа Пушкинский, города Красноармейска, вернулись домой с бронзовыми наградами престижного всероссийского чемпионата по футзалу «Прорыв». Несмотря на то что соревнования состоялись уже некоторое время назад, церемония чествования победителей прошла только сейчас.

Тренер команды Сергей Пахолков организовал торжественную церемонию выноса Кубка, чтобы зарядить футболистов настроем на новые свершения. Право первым вынести трофей выпало защитнику Константину Герасимову, который стал автором решающего гола в финальном матче с командой из Сочи. Первый мяч в той встрече забил еще один лидер «Вихря» — Егор Тучин.

По словам Сергея Пахолкова, игра выдалась нервной. Соперник сумел ответить лишь в концовке. «Последние четыре минуты мы не вылезали из штрафной. Отбивались как могли!» — эмоционально подчеркнул наставник. В итоге игра закончилась со счетом 2:1 в пользу «Вихря».

Этот успех стал долгожданным для команды, которая участвовала в турнире три года подряд. Теперь игроки готовятся к осеннему сезону «Прорыва», и завоеванный трофей стал для них мощным стимулом двигаться дальше.