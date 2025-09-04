Команда ветеранов СВО из Подмосковья вышла в полуфинал турнира по следж-хоккею

Команда ветеранов СВО «Гвардия» из Московской области успешно стартовала на турнире по следж-хоккею «Герои нашего времени», который проходит во Владивостоке. В первый день соревнований подмосковные хоккеисты выиграли оба матча группового этапа: сначала со счетом 2:0 обыграли столичный клуб «Мужество», а затем одержали уверенную победу над командой «Союз» со счетом 4:0.

Ранее именно «Союзу» представители Московской области уступили в чемпионате России, прошедшем в августе в Нижегородской области. Теперь подмосковная команда вышла в полуфинал и 5 сентября сыграет против сборной Санкт-Петербурга.

Всего в турнире участвуют шесть коллективов ветеранов СВО из разных регионов страны. Организаторами выступили Паралимпийский комитет России и движение «Здоровое Отечество» при поддержке Минспорта России и региональных ведомств. Игры проходят в «Фетисов Арене» с 4 по 6 сентября в рамках спортивной программы Восточного экономического форума.