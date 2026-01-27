Команда «ЦСП-Химки» дважды обыграла баскетболистов «Динамо-2»

Первая игра получилась максимально напряженной. Химчане уступали по ходу встречи, но в конце им удалось сравнять счет. Победу команде принес точный бросок Данила Дьякова за 0,7 секунды до финальной сирены. Игру удалось завершить со очками 87:85 в пользу хозяев паркета.

Вторая игра баскетбольного клуба «ЦСП-Химки» выступили уверенней. Команда Егора Вяльцева со второй четверти установила лидерство и не позволила сопернику сократить отставание. Химчане одержали победу со счетом 94:73.

Уже 26 и 27 января в баскетбольном центре «Химки» «ЦСП-Химки» встретится с командой «Металлург-Челбаскет». Соперники одержали по одной победе в первом круге. Начало игр запланировано на 16:00.

Любой желающий может прийти и поддержать любимую команду. Вход свободный.