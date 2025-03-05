Команда сумоистов из Серебряных Прудов выиграла первенство ЦФО

В Обнинске состоялось первенство Центрального федерального округа по сумо среди юношей и девушек. Воспитанники Серебряно-Прудской спортивной школы «Юность» по итогам турнира получили возможность участвовать во всероссийских соревнованиях.

Всего в первенстве приняли участие более 200 спортсменов из Калужской, Московской, Смоленской, Белгородской и Владимирской областей. Около 30 воспитанников спортивной школы Серебряных Прудов показали свое мастерство и заняли призовые места.

В абсолютной весовой категории первое место завоевали Дарья Иванова и Степан Долгов, второе досталось Никите Головину, третье заняли Зарина Ландыс, Александра Шлямова, Виталий Мокин и Сергей Шкарой.

Благодаря успешному выступлению на первенстве ЦФО, спортсмены, занявшие призовые места, получили право принять участие в первенстве России-2025 среди юношей и девушек до 15, 17 и до 19 лет, которое пройдет в Орле в конце марта.