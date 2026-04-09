Команда «Спартак Королев» готовится к первенству России по флаг-футболу

В городе Королев прошла первая тренировка команды по флаг-футболу после возвращения спортсменов со сборов. Межуев Тимур, Зинченко Арина, Мищенко Артем и Филимонов Егор приняли участие в учебно-тренировочных мероприятиях в составе российской сборной в Сочи.

За неделю сборов спортсмены провели 21 час тренировок на поле и 18 часов занятий по тактике игры. Также они совершили семь утренних пробежек в гору и один день отдыхали, гуляя по Олимпийскому парку.

Теперь команда «Спартак Королев» снова в полном составе и готовится к первенству России, которое пройдет 2–3 мая в Вологде. Тренер Руслан Курбанов сообщил о планах на предстоящее соревнование. В прошлом году команда завоевала золото, победив вологодских «Варягов».

Флаг-футбол — это разновидность американского футбола, где игроки не сбивают друг друга, а стараются сорвать флажки на поясе противника.