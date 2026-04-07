Команда Солнечногорска взяла бронзу на областном турнире по рукопашному бою

4 апреля в спортивном комплексе «Олимп» в Солнечногорске состоялся финал кубка Федерации рукопашного боя Московской области «Будущий рукопашник», посвященный памяти погибших в локальных войнах. Участниками стали свыше 320 спортсменов 2010–2019 годов рождения из 16 регионов, представлявших более 40 спортивных клубов Москвы, Подмосковья, Курской, Тамбовской, Владимирской и Рязанской областей.

Солнечногорск на соревнованиях представляли 53 воспитанника Дома детского творчества «Буревестник» и спортивной школы № 2. По итогам поединков первое место занял 21 спортсмен, второе — 10, третье — 15. В общекомандном зачете команда округа завоевала бронзовые награды.

«Такие соревнования, помимо популяризации здорового образа жизни и единоборств, сохраняют память о подвигах наших соотечественников. Радует, что в турнире участвует так много молодых спортсменов из разных регионов. Уверена, что этот опыт поможет им расти и добиваться новых высот», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Победители и призеры соревнований были награждены кубками, грамотами и чемпионскими поясами. Турнир «Будущий рукопашник» вновь подтвердил свой высокий статус, объединив юных спортсменов из разных уголков страны и почтив память героев.